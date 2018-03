Randstad vreest stank van paasvuren

AED’s in buitengebied Rijs­sen-Holten en in nieuwbouwwijk Het Opbroek

9:50 Voor een bedrag van bijna €16.000 plaatst de gemeente Rijssen-Holten zes nieuwe AED’s in het buitengebied, waarvan één in de nieuwe wijk Het Opbroek, en acht kasten voor de reanimatie-apparaten. De apparaten en de kasten worden besteld bij Twente Hart Safe in Hengelo.