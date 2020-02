Ravage in Holten: trucker verliest loodzware lading door knal tegen spoorbrug

Politiek Rijs­sen-Hol­ten wil energiebe­leid in eigen hand houden

29 januari RIJSSEN - Een meerderheid in de gemeenteraad van Rijssen-Holten wil het energiebeleid in eigen hand houden en voelt er daarom niets voor zich vast te leggen op hetgeen is opgesteld in de Startnota Regionale EnergieStrategie Twente (RES). Coalitiepartijen SGP, CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang dienen hierover vanavond een amendement in.