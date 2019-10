Ravage na ongeluk bij Holten, verkeer kan A1 richting Deventer niet meer op

Na een leven vol avonturen en omzwervin­gen heeft puzzelvrij­wil­lig­ster Nora Averes (88) in Deventer haar plek gevonden

5 oktober De Deventer puzzelmarathon van zondag is niet alleen populair onder legpuzzelaars, maar oefent ook aantrekkingskracht uit op vrijwilligers van alle leeftijden. Nora Averes is met haar 88 jaar de oudste van het stel en de 76 jaar jongere Roan Wichman is de benjamin.