Rechtbank Almelo heeft geen medelijden met Roemeense roversbende, hele familie achter de tralies

De in Duitsland verblijvende Constantin L. (52) en zijn echtgenote Aurica (50) werden vorig op 14 november in Rijssen aangehouden na een melding van winkelpersoneel. Ze hadden op dat moment geen gestolen spullen bij zich, maar toen agenten in hun Audi keken, zagen ze tassen vol met drogisterijspullen. Ontkennen dat de auto van hen is had geen zin, de sleutel die in de broekzak van Constantin werd gevonden paste precies op de auto.