Redt Willem de wereld met... vleesvervangers? ‘Over 20 jaar zal 30 procent vleesloos zijn’

Binnenba­den Deventer en Raalte worstelen door corona om boven te blijven: De Scheg heeft tekort aan oproep­krach­ten

8 mei In binnenbaden begint de situatie vanwege corona nijpend te worden. Daar is momenteel alleen zwemles voor jeugd tot en met 12 jaar mogelijk. Vrij recreatiezwemmen is er uit den boze en watersportverenigingen en baantjeszwemmers mogen nu louter in de buitenlucht aan de slag. De kosten bij de binnenbaden in Deventer en Raalte lopen gewoon door, terwijl de inkomsten grotendeels uitblijven. De zorgen nemen toe.