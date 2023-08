Politiek roert zich om verdwenen parkeer­plaats voor gehandicap­ten: waar moet Frits uit Rijssen naartoe?

Verontwaardiging. Onbegrip. En boosheid. Rijssen leeft volop mee met Frits Pluimers (62). De rolstoeler kan nauwelijks nog met de auto naar het dorp. Want zijn vertrouwde parkeerstekkie is ‘ineens’ verdwenen en vervangen door een groenstrook. Ook in de gemeenteraad rommelt het. Want waar moeten Frits en andere mindervalide automobilisten nou parkeren?