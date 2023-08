indebuurt.nl Kijktip: Twentse Bart loopt stage op Curaçao en dat kun je volgen op tv

Stage lopen is een bijzondere ervaring, zeker als dat ook nog eens in een exotisch land gebeurt! In de serie ‘Stagiairs’ gaan vijf jongvolwassenen naar Curaçao om stage te lopen. Een van die vijf is Bart uit Twente.