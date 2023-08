Kinderboer­de­rij Kukelnest in Goor breidt uit en moet opschieten: vanaf 1 januari veel minder dieren toegestaan

Het klimbos is klaar, de nieuwe dierenverblijven bijna. Kinderboerderij Kukelnest in Goor is flink aan het uitbreiden, eind van het jaar moet het klaar zijn. En er is wat haast bij. Want vanaf 1 januari zijn er veel minder diersoorten toegestaan. En ook geld zorgt voor tijdsdruk.