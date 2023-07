Veelbespro­ken Dou­ma-ter­rein Raalte wordt nu écht nieuwe woonbuurt, al blijft verkeerssi­tu­a­tie een ding

Nee, aan de toekomstige woonwijk ligt het niet. Toch lag het woningbouwplan op het voormalige Douma Deuren-terrein in Raalte lang onder een vergrootglas. Zowel vanuit de buurt als vanuit de gemeenteraad werden zorgen geuit over de toekomstige verkeerssituatie. Kan de wijk een nieuwe woonbuurt aan qua verkeer? Dat blijkt te lukken, al zal de raad de komende jaren de situatie goed in de gaten houden. ,,We blijven scherp meekijken.’’