Reünie voor oud-medewerkers Oad uit Holten

De Fundatie ‘leent’ Nagelhout­zaal in Holten voor tentoon­stel­ling

15 maart Museum de Fundatie heeft in Holten een nieuwe expositie ingericht. In de Nagelhoutzaal hangt werk van jonkvrouw Agnes van den Brandeler. Hiermee is Holten één van de locaties in Overijssel die onder de noemer Fundatiefusions gekozen is om inwoners van de provincie meer bekend met kunst te maken. Het is overigens niet de eerste keer dat de Fundatie de Nagelhoutzaal in het Kulturhus ‘leent’. Stichting Collectie Nagelhout Holten mocht al eerder een tentoonstelling met Fundatiekunst hosten. Dat was in 2015. Het bestuur koos toen zelf de kunstenaar Paul Citroen.