Rietman stopt met zijspancross en zet streep door relatie met Willemsen, geen financiële sores in Lochem

Nor­ton-rij­ders uit heel de wereld ronken naar Holten vanwege oorlogsfo­to uit 1944 van soldaat Don Fife

27 april Wie is toch die soldaat op de zwart-witfoto uit 1944? Zittend op een legermotor ergens in Normandië. Het intrigeerde motorman Hans Müller uit Maarn zó, dat hij er zijn levenswerk van maakte. Het groeit uit tot een jaarlijks eerbetoon van honderden internationale motorrijders. Ook op de Canadese Begraafplaats in Holten. ,,En we blijven dat doen’’, zegt Sven Vosselman van The War Department Motorcycles Forum.