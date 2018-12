Rijkswaterstaat na dikke file op A1 en verkeersinfarct in Deventer: ‘Dit was niet te voorkomen’

De hulpdiensten hadden veel moeite om het kapotte wiel van het voertuig te krijgen. Een tweede berger met andere apparatuur was nodig om het voertuig van de weg te krijgen. Daardoor bleef de rechterrijstrook van de A1 lange tijd dicht. Dat leidde tot zo'n twintig kilometer file. Even na 08.30 uur was de rijbaan weer vrij.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat was de opstopping niet te voorkomen. „Op de A1 richting het westen is het op dat tijdstip al erg druk. Zolang een rijstrook dan dicht blijft, slibt het dicht. Maar dat is in andere delen van Nederland ook zo, hier was weinig aan te doen.”