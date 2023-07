Rijssen-Holten krijgt (eindelijk) een eigen vlag: ‘Memorabel moment’

met video Ineke uit Rijssen dacht uilskui­kens te vinden, maar dat liep anders: ‘Dit zijn grote jon­gens’

Eén overleden uilskuiken en drie agressieve torenvalkjes. Een middagje op pad met vrijwilligers die jonge roofvogels ringen is nooit saai. De dode vogel kwam onverwachts, maar verrassend is het overlijden ook weer niet. „Dit komt door de droogte. Misschien hadden we moeten bijvoeren.”