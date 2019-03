Rijssen-Holten MKB vriendelijkst, Deventer tweede

Dit beestje is een plaag voor fijnspar­ren op de Sallandse Heuvelrug

7 maart De letterzetter, een minimaal kevertje, is op het oorlogspad en zijn slachtoffer is de fijnspar. Code rood voor Staatsbosbeheer want ernstig aangetaste bomen kunnen spontaan omvallen en veel van de fijnsparren staan op plekken op de Sallandse Heuvelrug waar talrijke wandelaars en fietsers komen.