Rijssen in het teken van uitvaart Dik Wessels

Ook de tien jaar geleden overleden jongere broer Herman ligt hier begraven. Voor diens uitvaart was toen massale belangstelling en dat zal bij Dik Wessels vanmiddag niet anders zijn. Daarom heeft de familie van de 71 jaar geworden ondernemer, in samenspraak met uitvaartleider Wijnand Langkamp, een aantal extra voorzieningen getroffen. Gisteravond al namen velen afscheid van Dik Wessels en condoleerden zijn nabestaanden in het Parkgebouw en in de speciale evenemententent erachter.

Afscheidsdienst

Vanmiddag om 13.30 begint de afscheidsdienst in de Schildkerk in het centrum van Rijssen. Een dienst die volgens Wessels' schoonzoon Henry Holterman ongeveer tot 15.15 uur zal duren. "Vanwege de verwachte grote belangstelling bestaat ook de mogelijkheid de dienst op een videoscherm in de Ontmoetingskerk aan de Boomkamp te volgen. Mocht ook de Ontmoetingskerk overvol raken, dan is er nog de mogelijkheid de dienst te volgen op een scherm in het Parkgebouw. Medewerkers van de uitvaartverzorger zullen alles in goede banen leiden. Ik wil er nadrukkelijk op wijzen dat de teraardebestelling op Het Lentfert in besloten kring zal plaatshebben", zegt Holterman.

Volkspark