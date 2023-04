Rijssenaar Anthony van der Wulp (33) wordt nieuwe griffier van Hellendoorn

Hellen­doorn krijgt een azc, maar waar is nog steeds onduide­lijk: ‘Maximaal 200 asielzoe­kers en voor 10 jaar’

Er komt nog dit jaar een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente Hellendoorn met maximaal 200 opvangplekken. Een tijdelijke voorziening voor de opvang van vluchtelingen, die zeker tien jaar in gebruik blijft. Niet zomaar ergens midden tussen de weilanden, maar waarschijnlijk aan de rand van een dorp. Waar precies is nog onbekend.