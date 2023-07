Rijssenaar Sander Kalvenjaar opent café De Klok: ‘Wil niet mijn hele leven meubels sjouwen in een magazijn’

Niet snuffelen bij bedrijven dit jaar: gebrek aan vrijwilli­gers en bedrijven breekt Roefelco­mité op

Het was een jarenlange traditie, die nu ineens abrupt is gestopt. Er komt geen Roefeldag in 2023, waarop kinderen een kijkje kunnen nemen in de keuken van allerlei bedrijven. De reden? Het Roefelcomité Hellendoorn/Nijverdal heeft besloten zichzelf op te heffen. „Erg jammer.”