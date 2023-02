Rijssens bouwbedrijf Unitura wil nóg groener bouwen en neemt daarom een bloemenkwekerij over: ‘We willen graag daken met kruidenbeplanting!’

Nieuwe toneelvoor­stel­ling in Borner­broek: Bende van Vier neemt volgende maand ‘t Brookshoes over

ALMELO - Het wordt misschien niet de grootste bankroof van Nederland, maar toch wel de meest bijzondere. En, heel apart, de overval wordt uitgedacht in Bornerbroek en gepleegd door bejaarden. Bij wijze van spreken dan want het gaat hier om de nieuwe voorstelling van 't Brooker Toneel.

7 februari