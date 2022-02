Rijssense Indië-veteraan Roelf (98) schrijft brief aan Mark Rutte: ‘Er bestaat geen schone, lieve oorlog’

Rabobank niet schuldig aan faillisse­ment Oad, schade­claim 67 miljoen euro kansloos

De Rabobank had acht jaar geleden het recht de kredietrelatie met Oad in Holten/Goor op te zeggen. De opzegging was niet onredelijk, zo stelt de rechtbank Midden-Nederland in een woensdagmiddag uitgesproken vonnis. Dat het Twentse reisbedrijf daardoor failliet ging, is de bank niet aan te rekenen.

