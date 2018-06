Rijssense truckchauffeurs gaan leger helpen

Die proef is vooral een uitwisseling van personeel. Bestuurders van Nijhof-Wassink gaan bij militaire oefeningen voor Defensie de weg op. Op hun beurt schuiven chauffeurs van Defensie aan in vrachtwagencabines van het transportbedrijf.

"In de logistieke sector blijft vraag naar chauffeurs en als Defensie kunnen we het niet altijd alleen", zegt Ron Jongejeugd. De Boekeloër is programmamanager adaptieve krijgsmacht bij de landmacht. De adaptieve krijgsmacht is erop gericht defensiepersoneel flexibeler in te zetten. Zoals bij bedrijven. "Met deze pilot zoeken we de grenzen van die samenwerking."