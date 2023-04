‘Rondje Twente’ moet regio op de kaart zetten bij campereigenaren: ‘Waard om vaker te bezoeken’

Klinkt mooi, zo’n ‘noabershof’ bouwen, maar hoe hou je hem ook in de toekomst betaalbaar?

Noabershoven zijn in trek. In haast alle Twentse gemeenten zijn er inmiddels initiatieven voor deze betaalbare woonvorm, waarin bewoners zelf bepalen hoe en met wie. Op de ene plek gaat het om hofjes voor ouderen, terwijl er ook initiatieven voor starters zijn. Maar hoe zorg je dat zo’n hof niet alleen bij de bouw betaalbaar is, maar dat ook blijft voor volgende generaties?