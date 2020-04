Sabine uit Rijssen verbetert wereldrecord marathon op loopband: ‘Loodzwaar’

Deventer Wilhelmina­b­rug kleurt mee en ‘vlagt voor vrijheid’

9 april De Wilhelminabrug straalt in de dagen dat het coronavirus de Deventer gemeenschap in gijzeling houdt. De karakteristieke trots van de stad kleurt sinds woensdagavond rood-wit-blauw nu het exact 75 jaar geleden is dat de stad werd bevrijd.