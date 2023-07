Scheldende gasten, kapotte barstoelen en korte lontjes in Wierdense horeca: ‘Ze snappen niet dat het druk is’

Kroegbazin Ellen Egberts van Tante Ell in Wierden wond er eerder deze week al geen doekjes om. ‘Dit is toch niet normaal’, plaatste ze op Facebook. Met een verhaal over gasten die zich misdragen en foto’s van schade in haar café aan de Nijverdalsestraat. Haar bar is bekrast, de keus van de pooltafel zijn doormidden en de barkrukken kapot. Het lijkt sinds de heropening na corona alleen maar erger te worden, meent ze. En niet alleen bij haar. Ook elders in Wierden gaat het volgens de caféhoudster vaak mis. Maar is dat ook zo?