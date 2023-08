Schoonmaakklus verloopt verre van vlekkeloos: Rijssens bedrijf moet duizenden euro’s betalen

Nu even geen fietsen tegen het Indiëmonu­ment in Almelo, maar eer voor de slachtof­fers

Jonge jongens waren het nog. Almeloërs. Opeens moesten ze naar Zuidoost-Azië om daar een strijd uit te vechten. Een gevecht dat ze niet overleefden. Ze stierven ver van huis, in een vreemd land en in een conflict waar de geschiedenis achteraf hard over oordeelde. Deze zestien Almelose jongens werden maandagmiddag herdacht in het Hagenpark. De Indiëherdenking, dit keer heel intiem.