Slechts vier Overijsselse vakantieparken zijn actief bezig met duurzaamheid: ‘Als we kunnen verduurzamen, doen we het’

ENTER/HAARLE/HOLTEN/SIBCULO - Maar vier vakantieparken in Overijssel zetten zich extra in voor het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van de website Bungalowparkoverzicht.nl . De parken uit Enter, Haarle, Holten en Sibculo scoren goed op punten als duurzaam inkopen, afvalscheiding en energie. Zij beschikken dan ook allemaal over een zogenoemd Green Key-certificaat.

Vakantieparken met een Green Key-certificaat zijn voortdurend bezig om het bedrijf zo duurzaam mogelijk te runnen. Zij gaan net een paar stappen verder dan dat de normale wet- en regelgeving eist van vakantieparken. Landal Landgoed De Elsgraven in Enter, Landal Landgoed De Hellendoornse Berg in Haarle, Landal Twenhaarsveld in Holten en Landal De Vlegge in Sibculo hebben dit certificaat en daarmee zijn zij de enige in Overijssel.

Slechts 25 procent

Uit onderzoek blijkt dat de vakantieparken in Overijssel slecht scoren op het gebied van de extra inzet voor duurzaamheid. Maar 25 procent van de parken heeft een Green key-certificaat. Alleen provincie Zeeland scoort lager. „We willen graag bijdragen aan de natuur, maar we willen onze klanten ook een plezierige vakantie bezorgen”, zegt Rutger Reints, parkmanager van Landal Landgoed De Hellendoorse Berg.

Laadpalen en ledverlichting

De parken proberen in alle opzichten hun accommodatie duurzamer te maken. „We zijn bezig met het plaatsen van zonnepanelen en de lantaarnpalen worden vervangen door ledverlichting”, zegt Amanda Dijkstra, parkmanager van Landal Landgoed De Elsgraven in Enter. „En bij ons wordt de energie die bij het verwarmen van het zwembad vrijkomt, hergebruikt in de keuken.”

De maatregelen die de parken treffen, kunnen ook nog eens voordelig zijn voor de bezoekers. „Onze klanten kunnen gebruik maken van onze duurzame faciliteiten zoals de laadpalen op de parkeerplaats”, zegt Reints. Zelfs op de menukaart van de restaurants wordt rekening gehouden met duurzaamheid. „We bieden veel regionale producten aan, maar we hebben ook verschillende vegetarische of vegan gerechten”, voegt Dijkstra van De Elsgraven toe.

Niet alles in één keer

De Hellendoornse Berg zou graag overgaan op zonnepanelen of bij elk vakantiehuisje een laadpaal installeren, maar niet alles kan tegelijk. „Op het moment dat we weer stappen kunnen zetten, gaan we dat ook doen. Duurzaamheid is een groot onderdeel van ons beleid”, zegt parkmanager Reints. „Op het gebied van energie zijn we al een heel eind: alle huisjes zijn voorzien van ledverlichting.”

De parkmanagers zouden het mooi vinden als andere vakantieparken in de regio zich ook meer gaan richten op duurzaamheid. „Alle parken maken die keuze zelf, maar het zou positief zijn, want dan kunnen we als provincie een statement maken”, aldus Reints.