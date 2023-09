Sloopkogel nadert voor deze oude, vertrouwde school in Wierden: ‘Dak is zo lek als een mandje’

met video Supermarkt in seksartike­len al 35 jaar geworteld in Almelo: ‘De erotheek is er voor iedereen’

‘Winkeliers in Almelo tegen komst erotheek’. Het is een krantenkop uit De Telegraaf van 9 februari 1987. Ook het toenmalige Dagblad van het Oosten (voorloper van Tubantia) stond er bol van. Een shop met seksartikelen en zelfs filmcabines waar bezoekers pornovideo’s konden bekijken. Het moest niet gekker worden. Almelo was in shock.