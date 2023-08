Vluchtelin­gen uit Oekraïne tijdelijk in vakantiewo­nin­gen bij Bentelo

Hof van Twente vangt vanaf half september 32 Oekraïense vluchtelingen op in Hof van Hagmolen in Ambt Delden. Ze worden in ieder geval een half jaar lang ondergebracht in acht appartementen van het recreatiecomplex bij Bentelo.