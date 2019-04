Streep door paasvuurcompetitie: gigantische brandstapels Dijkerhoek en Espelo moeten kleiner

De paasvuren in de gemeente Rijssen-Holten gaan komend weekeinde vooralsnog door, maar wel in afgeslankte vorm. Dat heeft de gemeente dinsdagochtend bekendgemaakt. Het aanhoudende droge weer vormt een te groot risico voor natuurbranden.

,,Paasvuren van twintig meter of hoger zien we dit jaar niet, dat is een te groot risico. Maar per paasvuur kijken we wel naar de mogelijkheden om het door te laten gaan. We verwachten van organisatoren dat ze met een plan komen’’, zegt gemeentewoordvoerder Karlijn Schabbink.

De gemeente Rijssen-Holten riep de paasvuurbouwers gisteravond al bijeen. Het besluit van de gemeente betekent dat er voorlopig nog geen 55ste editie van de Paasvurencompetitie komt. Vorig jaar was de houtstapel van Dijkerhoek ruim twintig meter hoog en daarmee werd de grote rivaal Epselo verslagen. De paasbrandstapels van Holten behoren tot de grootste van Nederland.

Organisator Bart Haverslag van het paasvuur Dijkerhoek noemt het besluit ‘zwaar klote’. ,,Hier zit een half jaar werk in. We moeten ook een plan bedenken hoe we het overtollige hout afvoeren’’, zegt hij. Vanmiddag zit hij met de gemeente om de tafel om te bespreken onder welke voorwaarden het paasvuur toch doorgang kan vinden.

Andere paasvuren afgelast