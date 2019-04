Streep door paasvuurcompetitie in Holten, ook Lochem, Voorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland blazen traditie af

UpdateEen felle strijd om het grootste paasvuur in Holten blijft dit jaar achterwege. De gemeente Rijssen-Holten stelt dat de paasvuren alleen in sterk afgeslankte vorm door kunnen gaan. Het aanhoudende droge weer vormt een te groot risico voor natuurbranden. Ook in Lochem, Voorst, Zwartewaterland en in Berkelland zijn paasvuren afgeblazen .

De gemeente Rijssen-Holten riep de paasvuurbouwers maandagavond al bijeen. Het besluit van de gemeente betekent dat de 55ste editie van de Paasvurencompetitie met minstens een jaar uitgesteld wordt. ,,Paasvuren van twintig meter of hoger zien we dit jaar niet, dat is een te groot risico. Maar we denken wel met de organisaties mee om ze door te laten gaan’’, zegt gemeentewoordvoerder Karlijn Schabbink van Rijssen-Holten. Vorig jaar was de houtstapel van Dijkerhoek ruim twintig meter hoog en daarmee werd de grote rivaal Epselo verslagen. De paasbrandstapels van Holten behoren tot de grootste van Nederland.

‘Zwaar klote’

Organisator Bart Haverslag van het paasvuur Dijkerhoek noemt het besluit ‘zwaar klote’. ,,Hier zit een half jaar werk in’’, zegt hij. Bij ‘concurrent’ Espelo is er vooral begrip voor het besluit van de gemeente. Die ging akkoord met het plan van de organisatie om een paasvuur van 8 meter hoog te bouwen. ,,Op 100 meter van het oorspronkelijke paasvuur, dat afgezet wordt met bouwhekken en bewaakt wordt door beveiligers. De omgeving en omliggende daken worden nat gehouden met waterkanonnen. We zijn op alles voorbereid en voor ons is het al een opsteker dat we überhaupt een paasvuur hebben’’, zegt organisator Arjan Stevens.

Andere paasvuren afgelast

Ook de tien paasvuren in de gemeente Lochem gaan niet door. Het gaat om de paasvuren in Barchem, Epse, Eefde, Exel, Gorssel, Harfsen, Laren (twee keer), Nettelhorst en Zwiep. ,,Brandveiligheid voor natuur, omwonenden en bezoekers staan voorop’’, zegt burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. ,,We gaan hierop niet extra controleren. We gaan ervan uit dat mensen snappen waarom de vuren niet doorgaan en dat zij niet doelbewust de stapel aansteken. Wie dit doet is strafbaar.’’ De gemeente ziet het niet als optie om de paasvuren op een later moment aan te steken. Ook de gemeente Steenwijkerland blies dinsdag de paasvuren af. Voor de geplande paasvuren op 21 en 22 april wordt echter wel een nieuwe datum gezocht.

In de Achterhoek werden maandag al verschillende vuren afgelast. Gemeente Berkelland besloot maandag dat vuren in haar gemeente niet afgestoken mogen worden. Bronckhorst heeft besloten dat de achttien kleinere paasvuren in de uitgestrekte gemeente in elk geval niet doorgaan en kondigt controles aan bij de stapels. ,,De organisaties zijn zelf verantwoordelijk’’, zegt een woordvoerder. Donderdag neemt de Gelderse gemeente een besluit over de zes grote en bekende paasvuren in Vorden, Halle, Hengelo, Hummelo en Velswijk.

Maatregelen

De gemeenten Voorst en Zwartewaterland trokken dinsdagmiddag alle verstrekte vergunningen in. De gemeente Voorst heeft de organisatoren gevraagd zich te houden aan het verbod en maatregelen te nemen om te voorkomen dat de houtstapels alsnog worden aangestoken. De gemeente laat weten dat andere activiteiten wel mogen plaatsvinden. In de gemeente Voorst zouden acht vuren worden ontstoken, in Zwartewaterland werden dertien vergunningen verstrekt.

In Raalte besloot burgemeester Dadema om de kleine paasvuren te verbieden. De gemeente en brandweer gaan woensdag met de organisatoren van de vijf grote paasvuren in gesprek over aanvullende veiligheidsmaatregelen. Per paasvuur wordt er dan gekeken of het door kan gaan en op welke manier. Het definitieve besluit volgt later deze week.

Situatie