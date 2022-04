Streep door WK-start Holtenaar Rietman na crash bij ONK zijspancross in Oldebroek

Rietman moest met de ambulance naar het ziekenhuis voor onderzoek. Behalve de breuk in de kom van zijn bovenarm, bleek uit foto’s ook dat er een stukje bot los zit in zijn schouder. Dat betekent dat hij voorlopig is uitgeschakeld en er een streep gaat door de WK-start in Markelo. Voor de Holtenaar was dat volgende week een thuiswedstrijd geweest. ,,Het bot moet eerst weer aan elkaar groeien, anders gaat mijn schouder heel snel weer uit de kom. Dat moet vanzelf genezen. Van de week moet ik terugkomen om nieuwe foto’s te laten maken.”