Strijd rond B&B’s in Holten bijna ten einde: gemeente past beleid aan

Ruim 1,7 miljoen mensen zagen begin december in Bed & Breakfast van Omroep Max het levenswerk van Miranda en Peter Nij Bijvank. Nadat de pandeigenaar van het naastgelegen pand naar de gemeente was gestapt, kregen eigenaren Miranda en Peter Nij Bijvank bezoek van een controleur van de gemeente en werd duidelijk dat er geen vergunning is voor de bed & breakfast met buitenjacuzzi in het bijgebouw. De gemeente constateerde dat ook de kamer van De Noordenberg zich binnen het plangebied bevond en ook voor die locatie dreigde sluiting.

Beleid

Ruim een half jaar later heeft de gemeente Rijssen-Holten beleid vastgesteld om bed & breakfasts binnen de gemeente mogelijk te maken. ,,In een aantal bestemmingsplannen was het zonder nadere voorwaarden toegelaten. In andere weer niet. Nu hebben we een uitgewerkt en uniform beleid dat we gaan verwerken in alle plannen’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Rijssen-Holten.