Subsidie beschikbaar voor iedereen met projecten op Sallandse Heuvelrug

Nieuw Deventer stadsmaga­zi­ne is een ode aan het leven: ‘Ik wil laten zien dat je alles kunt’

15 oktober Het leven omarmen met alles wat het in positieve of negatieve zin te bieden heeft. Dat is de kern van nieuwe stadsmagazine Deventer WAAG(t). 25 Deventenaren vertellen in het magazine wat ze het liefst doen en lezers kunnen daar tips of inspiratie uit halen.