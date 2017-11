Taxichauffeur Dick uit Rijssen doet mee aan staking: 'Collega komt amper rond'

HETEREN - Taxichauffeurs uit het hele land staken deze woensdag in het Gelderse Heteren voor een beter loon. Onder wie Dick Harbers (54) uit Rijssen, chauffeur van Taxi Baan in zijn woonplaats.

Taxichauffeurs in Nederland willen 3 procent meer loon. Woensdagochtend liep het ultimatum af dat FNV Taxi had gesteld aan werkgeversvereniging KNV Taxi. De werkgevers in de straattaxi, het huisartsenpostvervoer en het leerlingen- en zorgvervoer hadden toen nog niet gereageerd op de looneis. Daarop togen ruim honderd chauffeurs uit alle windstreken van het land naar Heteren. Daar staat een vergadering van de werkgevers gepland.

1.432 euro netto

Harbers staakt om twee redenen. "Ten eerste ben ik voor loonsverhoging. We willen die 3 procent erbij, onder meer omdat we er de laatste drie jaren niks bij hebben gekregen. Nou ja, misschien een keer één procentje. Maar ik sta hier óók voor mijn collega's in de branche. Bij mijn werkgever heb ik het redelijk voor elkaar. Ik krijg ongeveer 1.700 euro voor 40 uur werk. Maar ik sprak een collega uit Amsterdam die 1.432 euro netto ontvangt voor 32 gewerkte uren. Maar die moet dan wel twaalf uur per dag beschikbaar zijn. Die uren die hij niet werkt, zijn wachturen die hij niet krijgt uitbetaald. Hij kan amper rondkomen."

Zelf heeft hij die wachturen niet. Harbers wordt dan ook niet ingeschakeld voor straattaxi; hij vervoert onder meer zieken en leerlingen.

Angstcultuur

Waarom er 'slechts' een kleine honderd chauffeurs staken? Harbers weet het wel: "Velen durven niet te komen, of ze willen niet. In onze branche heerst een angstcultuur. "Personeel trekt niet aan de bel uit angst voor baanverlies. Staken gebeurt ook niet, want dan is de cliënt de dupe", zei een vakbondsbestuurder daar eerder al over, toen FNV aan de bel trok omdat niet alle taxichauffeurs al hun uren uitbetaald zouden krijgen.

Overlast 'miniem'

Behalve Harbers zijn in Heteren meer chauffeurs die rijden voor taxibedrijven die in Twente actief zijn. "Onder meer van Willemsen de Koning en Witteveen", zegt Minke Jansma, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Taxi. Willemsen de Koning verzorgt voor Regiotaxi Twente het vervoer in Hof van Twente. Witteveen doet datzelfde in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Twenterand en Wierden.

"Wij rijden met Taxi Baan dan weer ritten voor Witteveen", zegt Harbers, de enige werknemer van zijn bedrijf die deze dag staakt. Hij verwacht dan ook dat Tukkers die deze dag rekenen op taxivervoer 'gewoon' worden geholpen. "Mijn bedrijf weet dat ik hier ben. De leerlingen die ik anders vervoer, worden gewoon opgehaald. Dat is geregeld. En gezien het kleine aantal chauffeurs hier van andere bedrijven die in Twente rijden, zal het met de overlast wel meevallen."

Of de staking zin heeft? "We hebben hier twee poortjes waar werkgevers door kunnen. Op één staat 0 procent (loonsverhoging, red.), op de ander 3 procent. De helft gaat door het ene poortje, de ander helft door het andere poortje. Ik hoop dat die jongens er 3 procent bij krijgen." En hijzelf dan automatisch ook.