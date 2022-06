Theo de Rooij Classic start dit jaar met speciale aflevering van de Avondetappe met Mart Smeets

ONK zijspancross Hoe de Holtense bakkenist Rietman een flitsren­tree maakte en nu in de (inter)nationale top meedraait

Na de breuk met de Lochemse tienvoudig wereldkampioen Daniël Willemsen halverwege afgelopen seizoen, zei de Holtense bakkenist Dion Rietman (24) de zijspancross vaarwel. Toen zijn oude teamgenoot Justin Keuben een paar maanden later belde of hij niet bij hem wilde invallen, hapte hij echter toch toe. Een flitsrentree later ontpopte het duo zich als één van de verrassingen van het voorjaar.

7 april