Tijdelijke supermarkt verrijst aan landelijke Larenseweg: schop vanaf komende week in de grond

HOLTEN - Net iets buiten het centrum van Holten aan de Larensweg wordt vanaf komende week hard gewerkt. Hier in het landelijke groen komt de tijdelijke locatie van de Albert Heijn, vlak bij de N332. Als alles zonder problemen verloopt, kan de tijdelijke supermarkt in juli haar deuren openen.

De supermarkt komt op het weiland tussen de Imhofsweg en carpoolplaats. Hier moet de grond eerst nog bouwrijp worden gemaakt. De werkzaamheden beginnen komende week en zullen tot de zomer duren.

Midden maart staat de plaatsing van het vierkanten noodgebouw op de planning. Het gaat om een pand van 2500 vierkante meter. Naast de supermarkt komt er ook een Gall en Gall en een magazijn in het pand. Er is plaats voor in totaal 149 parkeerplekken; een deel van de kavel wordt hiervoor geasfalteerd. Ook komt er een bruggetje over de sloot.

Als alles volgens schema verloopt, kunnen de werknemers en juni de tijdelijke winkel gaan vullen. Begin juli kunnen de deuren voor bezoekers open.

Centrum

De eigenaar van de Holtense AH is Europa Have. Die hoopt, zodra de tijdelijke locatie open is, te kunnen beginnen met de sloop van het pand aan de Dorpsstraat ruim twee kilometer verderop.

Al jaren wordt er gesproken over wat er moet gebeuren met het verouderde Albert Heijnpand in hartje Holten. Europa Have heeft plannen voor nieuwbouw op de centraal gelegen locatie. Voor de supermarkt betekent dat meer ruimte en een inpandige laad- en losvoorziening. Daarnaast is er in het pand ruimte voor twee andere winkels.

Bovenop het pand komen twintig appartementen en is parkeerruimte. Onder het pand komt ook een parkeergarage. Hiervoor moet niet alleen de Albert Heijn zelf wijken, ook Dorpstraat 9.

Wanneer de supermarkt terugkeert in centrum van Holten is nog niet duidelijk. De Holtense Handelsvereniging (HHV) hoopt dat er niet te lang een bouwput is in het dorpshart en een snelle medewerking vanuit de gemeente.