Topdrukte bij bakkerij Nijkamp: ‘Alles is anders dit jaar, maar de oranjetompouce, die blijft'

VIDEO Dennis (26) vindt unieke vulmachine uit: zo worden miljoenen Tony’s Chocolone­ly-ei­tjes in Holten ingepakt

31 maart Kleurige paaseieren van Tony’s Chocolonely die in net-echte eierdozen verpakt zijn: ze liggen deze weken voor Pasen volop in de winkel. Hoe die tien verschillende soorten chocolade-eitjes in een doosje terecht komen, wie denkt daar nu over na? Nou, Transportbedrijf Muller in Holten bijvoorbeeld. Die moet een miljoen doosjes per jaar vullen met elk twaalf paaseieren. En riep de hulp van Deventer Machinefabriek Geurtsen.