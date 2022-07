Touwtrekkers uit Holten mikken op WK-podiumplek: ‘Ze moesten wel eerst 50 kilo afvallen’

met video Protest dat geen protest mag heten op Sallandse Heuvelrug: ‘Nog een keer laten zien waar we voor staan’

Het is de fietstocht die officieel geen protestactie mag heten. Maar als deelnemers diep in hun hart kijken is dat het wel. Tweehonderd mountainbikers stappen zondagmorgen op de pedalen. Ze rijden voorlopig voor de laatste keer de ‘zandhagedissenroute’ over de Sallandse Heuvelrug.

12 juni