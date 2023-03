Trainer van Excelsior’31 per direct weg

„In gezamenlijkheid met Jurjan Wouda heeft het bestuur het zware besluit genomen om het contract met de in Zwolle woonachtige Jurjan Wouda te ontbinden”, aldus Excelsior’31 in een verklaring. Wouda schoof in de zomer van 2020 door van assistent-coach naar eindverantwoordelijke bij Excelsior’31. Dit seizoen heeft de club het zwaar, Excelsior staat onderaan. Desondanks werd in december zijn contract wel verlengd.