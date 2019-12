Trein ramt fiets op spoor in Holten: ravage op station door rondvliegende stukken metaal

Boeren voeren vanaf vrijdag ludieke actie met versierde tractoren tijdens Serious Request

19 december Boeren gaan vrijdag opnieuw actie voeren. Dit keer een ludieke, want ze gaan met verlichte en versierde trekkers meerijden met Serious Request van 3FM. De dj's lopen dit jaar van Goes naar Groningen om zich in te zetten voor slachtoffers van mensenhandel.