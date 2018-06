Triathlon Holten niet in problemen door faillissement Predon Security

Beveiliging

Voor de triathlon zijn vanaf dinsdag al beveiligers nodig om het materiaal 's nachts in de gaten te houden. In totaal zijn ongeveer 25 mensen nodig voor de beveiliging van het terrein, deelnemers en bezoekers.

„Laten we voorop stellen dat het voor Predon supersneu is. We hebben de afgelopen jaren fijn met dat bedrijf samengewerkt. Het is ook een persoonlijk drama voor de eigenaar van het bedrijf. En voor het personeel is het natuurlijk ook niet leuk. Maar wij zijn niet erg geschrokken. Ons probleem wordt opgelost met een nieuwe partij.”