Trucker Guido rijdt partner Carina (46) in colonne naar aula in Holten

VIDEO ‘Tijdmachi­ne’ brengt je terug naar Hanzetijd in Deventer: ‘Meer publiek halen naar Oude Mariakerk’

In april trapt de regio het Hanzejaar af. De Oude Mariakerk is een jaar lang de Hanzehotspot voor bezoekers aan de stad en scholieren. Kunstenaar Elise van der Linden neemt de bezoeker eeuwen terug in de tijd met een multimediale Hanze-experience. ,,Gaaf dat dit op deze historische plek kan.”