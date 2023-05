Trucker in Rijssen wil uitwijken maar ramt lantaarnpaal: Reggesingel en Nijverdalseweg dicht

Sander (23) uit Rijssen gaat ervandoor als de politie hem wil aanhouden: ‘Ik vertrouwde het niet’

In de avonduren van 29 november vorig jaar worden voorbijgangers in het centrum van Rijssen opgeschrikt door een kortdurende maar heftige achtervolging waarbij een agent met een reuzensprong zijn huid weet te redden. Als de achternagezeten bestuurder, Rijssenaar Sander E. (23), wordt aangehouden is hij zich van geen kwaad bewust.