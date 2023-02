Turkse en Syrisch-orthodoxe gemeenschappen in Rijssen-Holten slaan handen ineen voor slachtoffers aardbeving

RIJSSEN - In zowel Rijssen als Holten is er een inzamellocatie ingericht voor hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Er kunnen spullen worden ingebracht in een bedrijfspand aan de Keizersweg 62 in Holten, en in de gymzaal aan de Graaf Adolfstraat 1 in Rijssen.

Beide locaties zijn ingericht door Inzamelingsactie Turkije en Syrië, Regio Oost-Nederland. Dat is een samenwerking tussen de Rijssense Turkse vereniging SSR, de Syrisch-orthodoxe vereniging ABGAR, Moskee Rijssen en de Ibn-i Sina Moskee in Goor. Ook lokale ondernemers helpen. Zo kunnen boodschappen gedoneerd worden bij vrijwilligers in de Jumbo-supermarkt in Rijssen. In totaal zijn er ruim vijftig vrijwilligers actie, waarvan sommigen zelfs vrije dagen hebben opgenomen bij hun werkgever.

De locatie in Holten in het voormalige pand van Metalin Plastics is op doordeweekse dagen van 08.00 tot 22.00 uur geopend. In het weekend kunnen spullen tussen 09.00 uur en 17.00 uur worden ingebracht. De locatie in Rijssen is elke dag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en ’s avonds van 18.00 tot 20.00 uur. Alle ingeleverde spullen worden ter plekke gesorteerd en in dozen verpakt.

Daarnaast is er sinds vrijdag een opslaglocatie in het leegstaande Aldi-pand aan de Arend Baanstraat in Rijssen. Vanuit die hal van ruim 3000 vierkante meter kunnen ingezamelde goederen op transport worden gezet, want er is voldoende parkeergelegenheid voor vrachtwagens die moeten worden volgeladen.

Waar is behoefte aan?

Tweedehands kleding is niet meer nodig, vertelt Sabahittin Kök van de SSR. Wel is er vraag naar levensmiddelen en onder andere babyluiers, babyvoeding, paracetamol en menstruatieproducten. Ook dekens, slaapzakken, veldbedden, heaters, gereedschap, powerbanks en partytenten zijn welkom.

„Het loopt de hele dag door. Er zijn zoveel mensen die ons helpen”, zegt Blaine Rikhof vanuit de inzamellocatie in Holten. De ondernemer werkt samen met mensen uit het getroffen gebied en ook collega's hebben contacten in de regio. „We kunnen niet stilzitten”, vindt hij. De actie kwam dan ook snel van de grond. Kort na de aardbeving op maandag ontstond het idee, dinsdagavond was er een website online en werd er contact gelegd met het Rode Kruis.

In Rijssen en Holten wordt niet alleen ingezameld, vrijwilligers helpen ook met het transport en hebben nauw contact met organisatoren achter soortgelijke acties in Deventer en Goor.

Transportkosten uit eigen zak

Geld doneren hoeft niet. Dat mag bij het Rode Kruis, zo klinkt het. De transportkosten worden dan ook uit eigen zak betaald. Begin volgende week vertrekken de eerste twee trucks richting Turkije.

Burgemeester Arco Hofland gaat samen met wethouder Bert Tijhof op vrijdag langs bij de lokale moskee en op zondag bij de Syrisch-orthodoxe kerk. Tijhof: „We doen dan ook een oproep om te geven en mee te leven met de mensen uit onze gemeenschap. Mensen uit Rijssen en Holten zijn persoonlijk getroffen, hebben familieleden die vermist zijn of overleden en zitten in onzekerheid.”

Volledig scherm In de Welleweg Gymzaal worden goederen ingezameld voor het getroffen aardbevingsgebied. © Wouter de Wilde | WDW Foto's