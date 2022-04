Tussen het taaie bestuurswerk door ook bardiensten draaien: vrijwilligers in Rijssen en Holten zijn multitalenten

LINTJESREGENZe combineren het draaien van bardiensten en kilometers fietsen op een duofiets met het bijhouden van de administratie of andere organisatorische klusjes. De mensen die in de gemeente Rijssen-Holten een lintje krijgen overstijgen het altijd gewaardeerde vrijwilligerswerk door hun multifunctionele inzet. Het zijn zes inwoners van Rijssen en Holten en dit jaar zit er ook iemand bij uit de gemeente Wierden. Hoe dat kan? Lees maar.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Martin Pieters (53, Holten) mag gerust Mr. Triathlon genoemd worden. Van 1985 tot eind vorig jaar was hij bestuurslid en voorzitter van de Stichting Triathlon Holten. Onder zijn leiding is de Triathlon Holten uitgegroeid tot een sportevenement waarbij jaarlijks 1000 vrijwilligers worden ingezet en dat ook internationaal op de kaart staat. Pieters zocht bovendien ook samenwerking met andere grote sportevenementen in de regio.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bert Beldman (62, Holten) is een bekend gezicht in de muzikale hoeken van Holten. Hij staat op dat vlak altijd klaar voor Gereformeerde Kerk de Kandelaar en Mannenkoor de Hoolter Korhanen. Zelfs het dameskoor de Hoolter Deerns kennen Beldman als actief vrijwilliger, want tijdens hun repetities draait hij de bardienst. Daarnaast doet hij nu ook technische zaken voor Hospice de Reggestroom.

Hans Bloemendal (55, Rijssen) is al ruim 35 jaar actief in diverse functies bij Schietvereniging Tubantia in Rijssen. Hij draait mee in het bestuur en daarnaast in de organisatie van wedstrijden en het begeleiden van jeugdschutters. Bijna net zo lang regelt hij ook al de vergunningen voor meer dan 100 jagers vanuit Wildbeheereenheid West Twente. Daarnaast is hij actief voor het weidevogelbeheer en de vogeltellingen.

Jan Bult (69, Holten) is een man van gevarieerde vrijwilligerstaken. Zo doet hij veel voor Buurtvereniging Mossinkserf. Bij Toneelgroep OCH Holten kennen ze hem als acteur en als bestuurslid. Bij de afdeling Holten van het Rode Kruis doet hij onder meer de ledenadministratie. Bult heeft ook kaas gegeten van ijs gezien zijn inzet bij IJsclub de Noordpool. Bij woonzorgcentrum De Diessenplas kennen ze Bult van de tochtjes met de duofiets.

Anja Draaijer- Markvoort (61, Rijssen) krijgt een lintje voor het vele werk dat zij sinds 1980 doet voor de Ontmoetingskerk. Ze gaf leiding aan het kinderkoor. Ze deed mee in de organisatie van activiteiten voor jeugd en jongeren, zoals de kinderclub en het jeugdkamp. Nu is zij als diaken actief voor de kerk. Ze doet bestuurlijke en organisatorische taken en zij doet bezoeken aan gemeenteleden.

Jantina Landman (79, Rijssen) ondersteunt ouderen en zieken op veel verschillende manieren. Vanuit seniorenorganisatie PCOB gaat ze bij mensen op bezoek en voorziet ze van raad en daad. Voor woonzorgcentrum Philadelphia regelt ze dat mensen die dat willen naar de kerk kunnen. Daarnaast staat ze ook elke week als vrijwilliger een aantal uren in de winkel van Dorcas Rijssen.

Dick Wolterink (65, Notter) is een bijzondere in dit rijtje. Hij komt namelijk uit Notter, gemeente Wierden. Vanuit Rijssen is gevraagd hem te decoreren voor zijn inzet in het jeugd- en jongerenwerk voor Stichting de Fakkeldrager. Hij regelt bestuurszaken, maar draait ook zijn hand niet om voor bardiensten of schoonmaakwerk. Daarnaast is hij via de Stichting Vrienden van Siloah actief voor mensen met een beperking.

