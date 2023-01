Twee auto's botsen op kruising in Holten, bestuurder mee met politie

Dance Studio Janien uit Wierden schittert samen met Edsilia Rombley op het witte doek: ‘Een grote eer om mee te doen’

WIERDEN - Met een groep van 18 meiden is Dance Studio Janien uit Wierden te zien in maar liefst honderd bioscopen in heel Nederland. In de film ‘Het Feest van Tante Rita’ mogen zij optreden als achtergronddanseressen en dat was naar eigen zeggen een grote eer. „Ik heb meteen ja gezegd toen ze ons vroegen”, zegt de trotse Janien Schipdam.

