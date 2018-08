Twee 'compensatiekavels' na sloop boederij en schuren in Holten

Scooterrij­der aangereden op 'beruchte' rotonde in Deventer

14 augustus Een scooterrijdster is aan het begin van de middag gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze hield schaafwonden en mogelijk botbreuken over aan een botsing met een auto op de rotonde Keizer Karellaan / Laan van Borgele ter hoogte van de Karwei in Deventer.