Uitgepoetst? Gooi de tank vol, meisje achterop en dan dansen bie Lucky: het is weer tijd voor Brommers Kiek’n

Tegenslag voor Avonturen­park Hellen­doorn: opening nieuwe achtbaan Ridder­strijd uitgesteld

Slecht nieuws voor achtbaanfanaten. De nieuwe attractie Ridderstrijd is niet op tijd klaar voor de opening van het pretparkseizoen. Nadat de opening van de achtbaan in Avonturenpark Hellendoorn vorig seizoen al werd uitgesteld naar dit jaar, is er opnieuw vertraging. „Maar het einde is nu wel in zicht.”