Politie komt Emre (19) uit Deventer en zijn zware vuurwerk vrij simpel op het spoor: ‘Ik heb er veel spijt van’

Het vuurwerk op de slaapkamer van zijn zusje was voldoende om niet alleen per ongeluk het huis van zijn ouders in Diepenveen maar ook dat van de buren op te blazen. Tegen een 19-jarige man en zijn eveneens 19-jarige handlanger uit Deventer zijn vandaag celstraffen geëist voor de handel in zwaar vuurwerk. ,,Mijn ouders hadden kunnen zeggen: ga vanaf nu maar op jezelf wonen.’’