Uitslag Rijssen-Holten: SGP blijft grootste, winst GB en CU

Lijsttrekker Roland Cornelissen van het CDA vindt het nog te vroeg om te zeggen dat het mogelijke zetelverlies van zijn partij te wijten is aan de 'koopzondag'. „Ik zie geen grote verschuivingen maar met name in het buitengebied hebben we stemmen verloren. In het Kulturhus Dijkerhoek bijvoorbeeld stemde 18 procent op het CDA, 6,2 procent minder dan vier jaar geleden. „Het is nog even afwachten tot de definitieve uitslag maar als we inderdaad een zetel minder krijgen, is dat altijd jammer natuurlijk. We wisten wel dat het lastig zou worden. Toch zijn we blij dat nog veel mensen op onze partij hebben gestemd. We hebben het met elkaar gedaan.”