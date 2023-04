Vader Piet en dochter Hermien leiden samen Vastbouw in Rijssen: ‘Ik ben al jong besmet met het bouwvirus’

Almelose miljoenen­op­lich­ter riskeert geen hoger beroep, kiest voor 16 maanden gevangenis

Uiteindelijk kiest Robert N. uit Almelo toch voor 16 maanden in de gevangenis. Een week voor de zitting bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden trok de Almeloër zijn hoger beroep in. In 2020 werd hij veroordeeld voor grootschalige oplichting. Samen met Charly P. maakte hij meerdere mensen, voornamelijk gefortuneerde Twentenaren, miljoenen euro’s afhandig.